ERM tegi mullu Eesti kõige menukamad kunstinäitused

Esmaspäeval keskusest läkitatud uudiskirja andmeil on esikohal näitus «Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi», mille vaatajaid kogunes 164 päevaga 145 000. Teisel kohal on 211 päeval 78 500 külastaja nähtud «Isamaastikud» ehk Anu Raua loomingu ülevaatenäitus. Need kaks olid mõlemad üles seatud Eesti Rahva Muuseumis.