Tartus Tähe tänaval tegutsenud erakliinik sulges uksed

Dr Andrei Sõritsa on veendunud, et Eestis peaksid patsiendid saama ka erakliinikute vahel vabalt liikuda. See tähendab, et patsient otsustab ise, kuhu ravile minna ning ravikindlustuse ehk haigekassaraha liigub koos temaga sellesse raviasutusse täpselt samamoodi, nagu see Eestis liigub koos patsiendiga riiklike haiglate vahel.