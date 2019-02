Enriko Talvistu: kunstimuuseum Raadile, kellele ja milleks?

Paar nädalat tagasi käis üsna värske rahvamuuseumi direktor Alar Karis välja idee, et vanad Raadi mõisa varemed tuleks uuesti hooneks taastada Tartu kunstimuuseumi tarbeks. Eks sealt paista välja mure, et ERM siiski on veidi nagu põllu peal ning tõmbab liiga vähe igapäevakülastajaid ligi. Rääkigu huviliste arvud või kaugus Raekoja platsist mida tahes, argine pilt on siiski hõre.

Peab kohe alguses mainima, et direktor Karis puuduliku ajalootundmisega eksib kolmes väites. Nimelt pole Tartu kunstimuuseum olnud kunagi rahvamuuseumi osa, nagu on seda sealt pungunud kirjandusmuuseum ja linnamuuseum. Kunstimuuseumi lõi kunstiühing Pallas 1940. aasta kevadel just sellel eesmärgil, et koguda ja eksponeerida kaasaegset kunsti, millega rahvamuuseum oma aegunud baltisaksa kunsti kogudega just ei hiilanud.

Seega oli see üks järjekordseid kaasaegse kunsti muuseume nii Eestis kui ka näiteks mujal naaberriikides, kus esialgu moodsa ja kaasaegse kunsti kogu muutub õige pea juba ajalooks. See, et sõja järel eraldati rahvamuuseumi etnograafiliseks ümberprofileeritavast kogust suurem osa kunsti Tallinna ja Tartu kunstimuuseumitesse, on juba teine ajaloo keerdkäik.

Teiseks pole Tartu kunstimuuseum mitte viimased paarkümmend aastat võidelnud oma uue maja eest, vaid nüüdseks juba 50 aastat seisnud hea oma uue muuseumihoone projekteerimise eest. Seda vähemalt kolme projektiga ning seda esimese muuseumina nõukogudeaegses Eestis, kus muuseume ehitati vaid teatud juurdeehitistena, näiteks Võru spordikoolile muuseumi tarbeks või Pärnu linnamuuseumi väike juurdeehitis.

Seejärel oli veel ajalooliste hoonete rekonstrueerimine muuseumite tarbeks Kuressaares, Narvas, Tallinnas Maarjamäel ja Vene tänaval ning mujal. Uusehitistest kerkis esimesena Kumu. Tartu kunstimuuseumile tegi ehk osaliselt karuteene Poola restauraatorite korda tehtud viltusest majast Raekoja platsil kahe korruse eraldamine näitusesaalide tarbeks. Riigi suhtumine näis olevat, et saite juba, aitab küll. Maja kuulub ju senini kohalikule omavalitsusele, mitte muuseumile, ning ei sobi näitusesaalide tarbeks ausalt öeldes mitte sugugi.

Kolmandaks arvab Karis, et kunstimuuseumi skulptuurikogu väljapanek kaunistaks Raadi mõisa parki. Kahjuks selles kogus pole vabas õhus eksponeerimiseks mõeldud taieseid. See on näitusesaalide skulptuur, mille puhul pronksist, kivist või muust ilmastikukindlast materjalist taieseid vabas õhus eksponeerimiseks tänapäeval enam ei tehta. On vaid muuseumi kogudest need graniittaiesed, mis juba üle 20 aasta kaunistavad botaanikaaeda ning mille viimine sealt Raadile oleks kultuuribarbaarsus.

Teatris võivad ju dekoratsiooni­laod ja töökojad olla kusagil eraldi, muuseumites on asi siiski teisiti. Eriti kunstimuuseumites, kus ka pildid internetis ei aita uurijat-vaatajat edasi, nagu näiteks ajaloomuuseumite esemekogude puhul.