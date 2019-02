Tartu linnavalitsus toetab ettevõtete tootmise digitaliseerimist 60 000 euroga

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on tootmisettevõtete konkurentsivõime suurendamisel Eestis üks peamisi väljakutseid ja kasutamata võimalusi tootmise digitaliseerimine. «Kui avalike teenuste digitaliseerimise osas on Eesti Euroopa liider ja ületab Euroopa Liidu keskmist digitaalsete oskuste ja kodanike internetikasutuse poolest, siis töötlevas tööstuses digitaalsete tehnoloogiate kasutamise osas asub Eesti alles tagumise kolmandiku hulgas,» sõnas Tamm.

Ettevõtte digitaliseerimise eesmärk on tootmistsükli lühendamine ning tootmise automatiseerimine. Digitaliseerimine võimaldab tootmisettevõttel suurendada tootlikkust, pakkuda klientidele personaalsemaid ja kvaliteetsemaid tooteid, parandada töötajate produktiivsust ning vähendada tööseisakuid. Digitaliseerimine ja automatiseerimine on vajalikud ka seetõttu, et tööjõupuudusest tulenevalt on ettevõtetel raskusi töötajate leidmisega.