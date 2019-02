Küsimusele, kas kesklinnas tuleks puud maha võtta ja nende asemele ehitada hooned, vastas ta eitavalt. «Ma ei usu, et ükski põline tartlane seda sooviks, loodus on eestlaste DNAs,» märkis Ibrahim Al-Taie. Park on hea nii eakatele, lapsevanematele kui ka kontoritöötajatele, kes soovivad kinnisest ruumist värske õhu kätte põgeneda. «Lapse viimine õue on ju nende tervisele kasulik. Ehk tuleks parkide osakaalu linnas hoopis suurendada?» arvas ta.