Rattaringlus tingib uue linnaasutuse loomise

Tartu abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et kõik ühistranspordiga seonduv koondatakse uude asutusse. «Päevakorrale tuli sellise asutuse loomise idee põhjusel, et rattaringlus on veidi teistsugune tegevuste kompleks kui linnamajanduse osakonna senine töövaldkond,» rääkis ta. «Peame looma selliseid ametikohti, mis on meile tavapäratud, ja seega on mõistlik need luua eraldiseisva üksuse vormis.»