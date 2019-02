Varem maksis korteri- või majaomanik kaugküttevõrgust saadud megavatt-tunni toasooja eest 59,56 eurot, nüüdsest on see 79 eurot ja 32 senti.

SW Energia tegevjuht Mait Pärg selgitas, et küttehinna tõus on tingitud kahest asjaolust. Nimelt kallines sügisel maagaas ning ettevõte tegeleb praegu Ülenurmesse hakkpuidukatlamaja ehitamisega. «Investeeringu suurus on 800 000 eurot, millest poole maksab küll keskkonnainvesteeringute keskus, kuid pool tuleb paraku tasuda tarbijal,» põhjendas ta.