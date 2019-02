Janno Zõbin: kust leida Mustvee vallavanem?

Esmalt mõned meenutused, et Mustvee poliitilisest minevikust aimu saada. Aastail 2002–2007 oli Mustvee linnapea Gennadi Kulkov. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuuri esindajad kinnitasid 2007. aasta novembris ETV saates «Pealtnägija», et ta tellis sama aasta kevadel volikogukaaslase ajakirjanik Fjodor Maspanovi palgamõrva.

Mustvee ekslinnapea Pavel Kostromini mõistis Tartu maakohus 2015. aastal tingimisi vangi altkäemaksu võtmise ja linna raha omastamise eest. Kostromin oli viimati linnapea aastail 2012 ja 2013. Lisaks kahtlase taustaga linnapeadele on Mustvee linnale eri aegadel ette heidetud segaseid rahaasju ja haldussuutmatust. Lood umbusaldusavaldustest Mustvee volikogus on jõudnud rahvasuhu ja kohalikud pärandavad neid tõenäoliselt järgnevatele põlvedele.

Eesti idapoolsemates omavalitsustes toimunu võib meile tunduda küll korruptiivne ja ajale jalgu jäänu, kuid kohaliku kogukonna jaoks kaalub kõrge korruptsioonitaseme ilmselt üle see, et üksteisega sõltuvussuhtes olevad volikogu ja vallavalitsuse liikmed nii-öelda õiget, seda meie asja ajavad.

Üpris võimatu on lõpuni aru saada, miks Morozov tegelikult maha võeti. Kuigi vallavolikogusse kuulub pärast haldusreformi vähe endisi linnavolikogu liikmeid, näib kohalike ettevõtete ja nende volinikest esindajate ning vallaametnike sõltuvussuhete süsteem Mustvee linnas siiski juurdunud olevat. Kas ei asunud Morozov sõltuvussüsteemi mitte liiga agaralt lammutama ja läbipaistvamaks muutma? Või jättis ta tõesti kõrvale Avinurme ja Lohusuu piirkonna huvid, nagu mahahääletajad püüavad väita?

Väljastpoolt vaatajale paistavad Mustvee linnas või Kasepää vallas võimu juures olnute ja nüüd Mustvee vallavalitsuse ja volikogu liikmete ametlikud ja mitteametlikud sidemed ülikeerulise rägastikuna. See on omal moel subkultuur – hoitakse omasid ja ollakse umbusklikud mujalt tulijate vastu. Uued volinikud aga peavad selles vastuolude ja probleemide poliitilises konnatiigis leidma oma koha ja õige suuna. Koostöö on aga läinud üle kivide ja kändude.