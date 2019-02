Saabuv kevad jääb veerandsajale Vorbuse daatšale viimaseks

Järgmise aasta kevadel alustab Eesti Raudtee Tartu külje all Vorbusel ligi kaks aastat vältavaid ehitustöid, mille käigus rajatakse üle Emajõe uus raudteesild ning õgvendatakse raudteetrassi, et reisirongide kiirust oleks võimalik suurendada kuni 135 kilomeetrini tunnis. Trassi ümberehitus tähendab ka seda, et pooled ligi viiekümnest kunagi raudtee äärde rajatud niinimetatud daatšast tuleb lammutada.