Tõnis Lukas: riiklik bürokraatia on ikkagi ahistav ja kohati isegi painav

Lukas tunnistas, et astus valimiskarussellile küll viimasel minutil ning tal pole isegi valimisnänni, mida rahvale jagada. «Minu valimiseelsest ajast võtab suure osa debattidel osalemine ja seda aega mul pole, et ukselt uksele koputamas käia,» selgitas ta. Samas rõhutas Lukas, et kuni valimisteni pühendub ta ennekõike kooli juhtimisele. «Tegelikult olen ma ikkagi koolijuht, kes osaleb valimistel, ning hinnaalandust ma ses osas ei tee,» lisas Lukas. Sellest hoolimata ei salga praegune koolijuht, et valimistel on ta taas sihiks võtnud haridus- ja teadusministri koha.