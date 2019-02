Jüri Laurson: aeg mõelda tänavakoristuses robotitele

Kommentaar

Rein Haak FOTO: Margus Ansu

Rein Haak, Tartu linnamajanduse osakonna juhataja

Eri aegadel on Jüri Laursoni kirjas nimetatud kohustuse linnale ülevõtmist ka erinevatel tasemetel arutatud. Kirjas mainitud ajal sai arvutatud, et see maksaks linnale kolm-neli miljonit eurot aastas. Nüüd oleks see summa kolm korda suurem, sest tööjõu maksumus on ajaga palju kasvanud.Üks asi on rahaline külg – see kulu tuleks maksudena elanikelt ju koguda, varem vihjati maamaksule, nüüd on ju kodualune maa maamaksust vabastatud. Teine küsimus on, kus on see käsitööliste vägi, kes koristaks lume väikestel tänavatel, kuhu ei mahu mehhanismid treppide, tänavalgustite ja liiklusmärkide tõttu. Kõik teavad, et haljastusfirmad otsivad tikutulega taga häid töömehi.Ma pole veel kuulnud, et kedagi oleks selle eest karistatud, et ta päeval pole lund kõnniteelt ära koristanud, kui tänav oli hommikul puhastatud. Olen ise linnas paarkümmend aastat seda kohustust pidanud täitama ja seda tuli tõesti mõnikord teha kaks korda päevas, sest nii oli lihtsam. Nüüd maal elades ei tule pähegi, et vald peaks mu ukseesist koristama, ikka tuleb seda ise teha kuni väljapääsuni suurele teele.Enamikule inimestele on see jõukohane ja veidi asendab spordiklubi. Kindlasti on majaomanikke, kellele see tervislikel põhjustel üle jõu käib, kuid oleme aidanud neid teenust osutavate firmadega kokku viia. Ka on häid naabreid, kes sportlikus mõttes vanemaid inimesi aitavad, ja neil vanuritel on ikka ka lapsi.Uutel kergliiklusteedel on linn võtnud talvise hoolduse enda ülesandeks, sest need on masinatega puhastatavad.Kui keegi leiutab sellise masina, millega on võimalik lumekoristuse tööd edukalt teha, siis võtaks Tartu linn kindlasti hea meelega selle kasutusele.