Ülenurme piirkonna toasooja hind tõusis kolmandiku võrra

Jaanuari lõpus potsastas Tõrvandi ja Ülenurme kortermajade elanike postkasti aasta esimene kommunaalkulude arve. Arvet vaadates selgus, et toasooja eest tuleb elanikel nüüd maksta varasemaga võrreldes kolmandiku võrra kopsakam summa. Nimelt tõstis Tõrvandis ja Ülenurmes toasooja pakkuv kaugküttefirma SW Energia sooja hinda 33 protsendi võrra. Varem maksis korteri- või majaomanik kaugküttevõrgust saadud megavatt-tunni toasooja eest 59,56 eurot, kuid nüüdsest on see 79 eurot ja 32 senti.