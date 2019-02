Rand ja Tuulbergi majatehase toodangust kerkivad hooned piiri taga ja kodulinnaski

Põhjuseks on asjaolud, et noored ei taha enam ehitusele rasket tööd tegema minna, ent samas on uute hoonete nõudlus linnastumise tõttu pidevalt kasvamas. «Soojas tehases saab maja elemendid iga ilmaga kiiresti ja kvaliteetselt valmis teha ning siis valmib hoone platsil juba ruttu,» sõnas Lauri Tuulberg. «Käimas on ehituse industrialiseerimine ning suure tõenäosusega on järgmised 5-10 aastat just ehitus see sektor, kus kõige suuremad muutused toimuvad.»