Forseliuse kooli õpilased tegid kooli staadionile lumelinna

Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi märkis, et esialgu oli plaan spordipäev korraldada laululaval, aga et hind oli liiga krõbe, jäi see variant ära. «Oluline on, et lapsed saavad veeta aega väljas,» sõnas Sasi. Ta lisas, et õues ei ole õpilased ka telefonis.