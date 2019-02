Kooli direktor Eha Jakobson on tänulik, et kogukonnas leidub lapsevanemaid, kes Waldorfi pedagoogika sugemetega õpet hindavad, oma lapsi kooli toovad ja ka ise kooli tegevuses kaasa löövad.

Siiski on nii tema kui ka kooli teised õpetajad Karel Allikas ja Anari Kroon murelikud. Maakonnakeskustesse luuakse üha enam mammutkoole, et hariduskulusid kokku tõmmata. Või viiakse maal koolid ja lasteaiad ühe katuse alla. Või suletakse sootuks. Kas ja kui kaua on veel võimalik Unipiha kooli uksed lahti hoida? Ja kas väikekoolide sulgemine on Eestis paratamatus?