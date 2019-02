Maarja küla elanikud tundsid rõõmu omanimelisest särgist

Maarja külla planeeritud kuuest elumajast on valmis viis. Riigi toetusega valmib ka viimane, kuues maja. Kuna peale riigi toetuse on vaja omaosalust, läheb annetustega kogutud raha Maarja küla uue maja ehitusfondi.

Koos Juhani puukooliga oli annetuse kätteandmisel spordi- ja liikumisvahendeid müüv osaühing Yes Sport, kes andis igale Maarja küla elanikule omanimelise särgi. Siirast rõõmu, mida üks särk küla elanikele valmistas, on näha pildilt. Mikheimi sõnul on intellektipuudega inimestele kõik oma väga oluline. «Nad ikka mõtlevad, et keegi on minu pärast vaeva näinud,» märkis ta.