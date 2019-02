Poska gümnaasiumi juures nõuti Petserit tagasi

Tartu rahu põlistamise seltsi liige Osvalt Sasko on käinud maa-alade tagastamist nõudva plakatiga juba 96 koosviibimisel, et enda sõnumit levitada.

Sasko plakatil oli pilt tuntud reformierakondlaste Urmas Paeti ja Marko Mihkelsoniga, mille all tekst «Kaks juudast». Samasugune pilt on ka tikutopsidel. Sasko nentis, et ei tea, kes tikutoosid on teinud ning tema neid jaganud ei ole.