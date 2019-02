Julius Kuperjanovi sajandat surma-aastapäeva mälestas tema haual ligi 30 inimest

MTÜ J. Kuperjanovi Seltsi juhataja Olev Teder ütles, et Kuperjanovi energilisus, aktiivsus ja tarkus aitasid Vabadussõjas edu saavutada. «Ta oli tähtsatele sõjameestele nagu poisike, kuid Kuperjanov oli see, kes ärgitas teisi Tartut kaitsma,» sõnas Teder.

«Kui ülejäänud sõjaväelased taganesid punaste Tartu vallutamisel Põltsamaale, siis Kuperjanov taganes Puurmani mõisa ja ütles, et kui teised ei lähe Tartut vabastama, siis tema läheb,» lausus Teder. Kuperjanovit suudeti aga tagasi hoida, kuni saabusid abiväed.

Kuperjanovi nutikusest ja julgusest räägib ka asjaolu, et kui tollane kindralmajor Johan Laidoner oli soomusrongide peal, palus ta just Julius Kuperjanovi appi. «Laidoner teadis, et vaid Kuperjanov oskab teda aidata,» rääkis Teder. Kuperjanovi väesalgas valitses range kord, ta keelas alkoholi pruukimise ning ei lubanud kellelgi logeleda.

​Teder ütles, et Kuperjanov lõi väeosa korra esimeses maailmasõjas tegutsenud Vene surmapataljonide eeskujul. «Tsaari surmapataljon oli nagu tabalukk, nad ei taganenud kaevikust mitte kunagi,» märkis ta. Sealt sai Kuperjanov väidetavalt ka inspiratsiooni enda lipu loomisel, kuna surmapataljoni lipp oli olnud valge pealuu mustal taustal.

Kindlasti mäletatakse Tedre väitel Kuperjanovi tegusid ka sajandi pärast. «Kui küsida, kes on Lembitu ja mida ta tegi, ei osata üldiselt vastata. Kes meil veel on säärased kangelased? Kalevipoeg, aga tema on muinasjutt. Tegelikult võikski reaalsete kangelaste hauaplatside juures Tartu rahu mälestusüritust pidada,» selgitas Teder.