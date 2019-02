Ahhaa õuel seisab 15-tonnine jääpurikas

Jääpurika all on metallist karkassil tuuleturbiin. Varem oli karkassi tipus päikesepaneel, nüüd aga niriseb karkassi tipust vesi, mis aitab jääpurikat suuremaks kasvatada. «Keegi Ahhaast oli näinud pilti, kuidas oli ise loodud suur jääpurikas ja mulle anti ülesandeks, et tee ära,» sõnas Linnas.

Purikas on ligi 15 meetrit kõrge ja kaalub ligi 15 tonni. Jääpurika tegemiseks on seni kulunud ligi 40 tonni vett, kuid osa on vahepeal sulanud ning osa veest valgub mujale. Ahhaa õu on praegu kallakuga, mis ongi suuresti veest tekkinud. Purikasse on sisse külmunud ka valgusribad, et jääpurikas õhtuti helendaks.

Selleks, et jää sulades mõni uudistaja kukkuva jää tõttu viga ei saaks, on purika ümber metallpiirded. «Teadlased arvutasid välja, et sellest kaugemale ükski jäätukk sulades ei kuku,» kinnitas Linnas.