Küsitlus: mida arvavad Eesti Laulu külastajad sellest, et poolfinaalid toimuvad Tartus?

Kätlin Pärna. FOTO: Kristel Kaljuvee

Kätlin Pärna

klienditeenindaja

Mina olen väga rahul. See on vahelduseks mõnus, et säärane üritus hoopis Tartus toimub. Kõik suurüritused on tavaliselt Tallinnas, samas on üle Eesti erinevaid kohti, kus saaks neid samasuguselt korraldada. Uus spordihoone on ka väga mõnus selle ürituse jaoks. Mõistan, et finaal toimub Tallinnas, kuna sinna tuleb kindlasti palju rohkem rahvast.

Priit Üksküla FOTO: Kristel Kaljuvee

Priit Üksküla

IT-spetsialist

Ma ei oska midagi arvata. Sõitsime siia ettevõttega Tallinnast, seega oleks igal juhul Eesti Laulu külastanud. Ega ürituse õnnestumine ei olene linnast, pigem ikka hoonest, kus see toimub. Siin on päris hästi ruumi.

Valentina Zevakina FOTO: Kristel Kaljuvee

Valentina Zevakina

perearst

Mulle meeldib väga, et poolfinaalid on Tartus, elan üsna lähedal. Mu enda lapselaps on Xtra Basicus, seega oleksin igasse Eesti linna sõitnud võistlust vaatama. Aga ma arvan, et oleks läinud ka siis näiteks Tallinnasse poolfinaali vaatama, kui mu poeg ei oleks esinenud.

Kerli Hannus FOTO: Kristel Kaljuvee

Kerli Hannus

fotoautomaadi töötaja

See on väga positiivne, et Eesti Laulu poolfinaalid on Tartus. Ma olen ise hiidlane, kes elab Tallinnas. Kui inimene ikka üritust fännab, siis sõidab ta igale poole kohale. Ma arvan, et üleüldiselt võiksid üritused tihemini väljaspool Tallinnat toimuda. Näiteks ka Hiiumaal.

Hendrik Aroja FOTO: Kristel Kaljuvee

Hendrik Aroja

tudeng