Reigo Kuivjõgi (43) töökoht loomemajanduskeskuse tillukeses kabinetis on vanaaegne suhvlite ja riiulitega kirjutuslaud, mis ei võta palju ruumi. See-eest on suur Peeter Alliku maal kabineti seinal.

Reigo Kuivjõgi on täna viimast tööpäeva Tartu loomemajanduskeskuse juhi ametis, mida ta on lepingu järgi pidanud viis aastat. Et tema mantlipärija ei ole veel välja valitud, annab ta tööasjad tuleval nädalal üle kolleeg Auli Solole kui ajutisele juhile. Teda ennast uus amet otsekohe ees ei oota, küll on tal aga kavandatud mõni kunstinäitus.