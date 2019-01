Erakondade tänavune valimisnänn: palju lihtsat pudi-padi, vaid näpuotsaga häid üllatusi

Midagi sellist, mis mõjuks nagu Reformierakonna kunagised vigursõnumiga kondoomid, seekord silma ei hakka. On üheselt selge: aastal 2019 rahvaasemikuks pürgivad poliitikud eelistavad jääda silmast silma kampaanias ettevaatlikuks. See, kas selle võrra antakse sotsiaalmeedias ja teistes virtuaalkanalites vastupidi väga julgesti tuld, on juba igaühe enda hinnata.