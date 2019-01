Vahur Afanasjev: ärgitan küsima

Toon ühe tsitaadi, mille ajakirjanik on trükisõnaks raiunud: «Kuidas bensopüreen täpselt inimeste tervist mõjutab, on küsimuste küsimus. Sellele ei oska täpselt keegi vastata. Kui aga bensopüreeni on õhus rohkem kui lubatud, siis ei saa ka kuidagi väita, et ühend oleks ohutu.» Lugu räägib Karlova ahiküttest, mis levitab liiga palju võib-olla vähki tekitavat ainet. Loogika on pisut vildakas, tautoloogiline. Miski ei ole ohutu, sest seda on üle normi. Narkootikumid on pahad, sest need on keelatud, ja vastupidi.

Lihtne oleks siinkohal ohkima hakata, et bensopüreeni eest hoiatav keskkonnateenistus on mestis reptiilidega, kes kavatsevad Karlova keelustada, buldoseerida ja uusarendada. Võiks haarata sõjakirve elava tule, puumajade, lubikrohvi ja ökoideaalide nimel.

Ent teisest otsast – samad inimesed, kes kirjutavad alla petitsioonile Eesti metsade hävitamise ja mesilaste suremise vastu, lükkavad südamerahus halge pliidi alla. Eesti metsa. Korterites, mille miljööväärtuslikud aknad ja seinad lasevad soojusenergia vuhinal atmosfääri. Mõned neist raiuvad nagu rauda, et Rail Baltic on aga haav Eestimaa ihus, mis – kummalise järeldusena – tuleb rajada läbi Tartu.

Ja ühed teised inimesed väidavad, et Emajõgi ja Peip­si lähevad puhtamaks, kui jõeveega tselluloosi jahutada. Kolmandad on valmis välismaiseid tuumajäätmeid põlevkivituhaga segama, sest äri on ju seegi. Ja kui tselluloosile luba anda, miks siis nemad ilma jätta? Neljandad nõuavad kodanikupalka ning on otsustavalt vastu igasugusele tööstusele, rääkimata pangandusest ja gravitatsioonist.

Protestile võiks eelneda lühike meditatsioon, püüd aru saada, miks teised arvavad teisiti. Võõra mätta otsast vaadates võib avaneda sootuks üllatav pilt.

Kõigil on natuke õigus. Vähemalt oma mätta otsast. See ei tähenda, et seisukohti ei peaks võtma. Mõni tõik ongi tõik, mitte arvamus. Minu soov linnakirjanikuna on innustada mõtlema. Mõtted ei pea olema head. Võivad ka täiesti totrad olla, kui nõnda on lõbusam. Vastik on, kui inimesed vehivad kusagilt kuuldud aksioomidega, ehk lasevad mõtlemise enda eest ära teha. Ilus on jääda endale kindlaks, aga piinlik teha seda lollisti. Olen elus korduvalt arvamust muutnud, kui lisandus andmeid ja kogemusi. Tuulelipp, mis näitab ainult ühte suunda, on rikkis ja valetab. Seisukohti saab korrigeerida väärikust kaotamata.

Pargid on toredad. Aga sõjahaavad? Jube tüütu, kui kallid kaaskodanikud, sealhulgas kultuuritegelased, vastanduvad igale hoonele, mis Tartu sõjahaavadesse rajatakse. Samas on mõningane erutumine mõistlik, siis ei julge reptiilid kõiki parke lõpuni täis ehitada. Ainult et protestile võiks eelneda lühike meditatsioon, püüd aru saada, miks teised arvavad teisiti. Võõra mätta otsast vaadates võib avaneda sootuks üllatav pilt.

Rääkides üllatumisest – Tartus on mitu paralleelmaailma, mis hästi kokku ei puutu. Kui Ülejõel avati Sparki demokeskus, sattusin kultuuritegelaste seltskonda, kes polnud midagi kuulnud Garage48st ega osanud nimetada ühtegi kohalikku IT-ettevõtet.

Ühel teisel korral rääkisin üliõpilastega, kes olid aasta otsa Arhiivi-nimelises lõbustusasutuses käinud. Ja neil tekkis küsimus, mis maja see üldse on, mille keldris Arhiiv asub. Küsimus tekkis neil minu suunamiseta. Küsimuse esitamine on väga hea algus. Vastus, muuseas, on Tartu kirjandusmaja.

Ma võin vastata kõigele, mida küsitakse, aga need on minu vastused. Teistele ei pruugi need sobida. Nii et parim, mida saan Tartu heaks teha, on ärgitada inimesi küsima ning oma vastuseid otsima. Tean, see kõlab läägelt nagu kooreliköör või loomemajandus või tasakaalupanus. Sestap püüan lisaks retoorikale korraldada ühe ürituse, mis Tartu paralleelmaailmu liidab, ja aidata kaasa sellele, et Tartu saaks taas korralikult Euroopa kaardile kantud – 2024. aasta kultuuripealinnana.