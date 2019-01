Vähiarst Hele Everaus: ei tohi kergema vastupanu teed minna. Arst peab ravima, mitte tapma

Hele Everaus on arstitööd teinud alates 1977. aastast.

Tartu ülikooli hematoloogia-onkoloogia professor Hele Ever­aus on pika ja särava karjääri jooksul andnud Eesti meditsiini arengusse mõõtmatu panuse. 1993. aastal tegi professor Hele Everaus esimese vereloome tüvirakkude ehk luuüdi siirdamise Eestis. Seda polnud toona tehtud kogu Baltikumis. Ta alustas nullist. Ja ta on selle üle uhke. Kuid see pole sugugi kõik.