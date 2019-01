Sirje Toomla: olud on sellised

Kuulus saksa näitekirjanik Bertolt Brecht on kunagi öelnud: «Me oleksime muidugi kõik head, aga olud pole paraku sellised!» Viimase aja uudiste põhjal tundub, et Brechti iroonilisi sõnu on hakatud tõe pähe võtma. Miks muidu saame lugeda ja kuulda, et jäised, libedad või muidu kehvad teeolud lausa viivad sõidukeid teelt välja kraavi, inimesi haiglasse ja teevad veel jumal teab mida.