Viirusnakkustesse haigestumine on tõusuteel, ütles perearst Liisi Voltri, kes töötab Tartus mitme nimistuga ning kel seetõttu on haigestumistest päris hea ülevaade. Sel nädalal on saanud kinnitust gripidiagnoos kahel lasteaiaealisel lapsel tema poole pöördunuist. «Väga levinud on mitmesugused muud viirused, mille esimesed tunnused võivad olla küllalt sarnased gripi omadega. Kõrge palavik, nohu,» rääkis ta.