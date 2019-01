Tool on tähtis!

Eesti Rahva Muuseumi produtsent Reet Mark osutab tooliloo-näitusel oma lemmikule – tumba Hubertile. See on kunstnik Martin Pärna eelmise aasta looming, disainitud koos Janno Nõuga, et arendada meeskonnas ideid, kuna tõstetud istumisega toolid hoiavad kontoris selja sirge ja meele erksa.

FOTO: Sille Annuk