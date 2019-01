Soome kaitseminister saabus sõjaväelennukiga Tartu lennuväljale

Jussi Niinistö on Soome kaitseminister alates 29. maist 2015. Ta on olnud erakonna Põlissoomlased liige ning kuulub juunis 2017 põlissoomlastest lahku löönud erakonna Sinine Tulevik ridadesse.

Niinistö on ajaloolasena uurinud Soome vabatahtlikest moodustatud Põhja Poegade rügementi, kes osales Vabadussõjas. Rügemendist on ta koos Jukka I. Mattilaga avaldanud ka raamatu. Soome kaitseministrile on seega Eesti Vabadussõja lugu hästi teada ja südamelähedane. Et tulla tähistama Paju lahingu aastapäeva, jättis ta ära Bukarestis samal päeval toimuva Euroopa kaitseministrite kohtumise.