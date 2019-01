EKRE valimisnänni hulgast pudenes vihaselt sildistav tikutoos. Erakond ei tunnista seda omaks

EKRE esindaja toodud kotikesest pudenes koos tavapäraste, partei logosid kandvate kommide, helkurite, tikutooside ja õhupallidega lauale tikutops, millel puuduvad EKRE logod, kuid mille etiketid tituleerivad reformierakondlased Urmas Paeti, Marko Mihkelsoni ja Siim Kallase, aga ka mitmed endised tipp-poliitikud reeturiteks.

Siltidelt pole võimalik välja lugeda, millise organisatsiooni kampaaniaarsenali toos kuulub. Küll aga näitab kujundus, et äraandja maine vääriliseks peetakse poliitikuid, kes on leppinud sellega, et pärast teist maailmasõda Eesti küljest vägisi lahti lõigatud Petserimaa jääb Venemaale.

Tikutoosi esiküljelt võib leida tuntud reformierakondlaste Urmas Paeti ja Marko Mihkelsoni fotode alt teksti «KAKS JUUDAST», samuti Reformierakonna logo koos sirbi ja vasara ning sageli vabamüürlus sümbolina tarvitatava kõikenägeva silmaga.

Usun, et see pärineb mitme aasta tagusest ajast, kui Paet tegeles veel välisministrina ning Mihkelson väliskomisjoni liikmena Eesti-Vene piirileppega.

Topsi teisel küljel on Lennart Meri, Mart Laari, Trivimi Velliste, Andres Tarandi, Siim Kallase ja Tiit Vähi pilt ning omaaegse Petserimaa sümbolitele kantud kiri «KVISLINGID – REEDETUD PETSERIMAA».

Mõistetega «juudas» ja «kvisling» on ajalooliselt sildistatud rahvareetureid ja äraandjaid.

EKRE Tartu piirkonna juht, parlamenti kandideeriv Indrek Särg väitis, et tikutops sattus tema kodupartei reklaammaterjalide sekka juhuslikult ning pole tegelikult seotud ei EKRE ega tänavuste valimistega. «See oli karbis, kus olid kõik teised tikutopsid ja kiirustades sattus see teile antud kotti,» selgitas ta.

Särg kinnitas, et neil pole kavas hakata kampaanias jagama sildistava või halvustava sõnumiga tikutopse. Käesolev toos polevat tellitud valimismeeneks, vaid on kellegi poolt kunagi varem ise tehtud ja mõne EKRE liikme kätte toodud.

Särg väitis, et ei tea, kes täpselt tikutoosi autor ja tellija on, ning teatas ühtlasi, et ei kiida teiste mustamist heaks. «Usun, et see pärineb mitme aasta tagusest ajast, kui Paet tegeles veel välisministrina ning Mihkelson väliskomisjoni liikmena Eesti-Vene piirileppega.»

Ainus element, mis Särje oletuse kahtluse alla seab, on Paeti ja Mihkelsoni peade kohale asetatud Reformierakonna tunnus – teadupärast kuulus Mihkelson pikka aega hoopis Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) ning astus Reformierakonda alles neli kuud tagasi. IRLi logo sildil pole.

Marko Mihkelson ütles iselaadse tikutoosi kohta arvamust avaldades, et tal on suur au kuuluda ühte ritta selliste meestega nagu Lennart Meri, Mart Laar, Trivimi Velliste ja Siim Kallas. Samas lisas ta, et kui asja võtta tõsisemalt, võib tegu olla järjekordse näitega EKRE vihakõnest, mis kahetsusväärselt ei üllata enam kedagi. Mihkelsoni meelest näitab termini «juudas» kasutamine eeskätt seda, et arvamuse väljendajal on sisulised argumendid otsas ja ainsat õlekõrt nähakse vihakõnes.

«Ja veel: tegemist on ehtsa äraspidise libauudisega. Asi oleks «korrektsem», kui sellesse nimekirja oleks lisatud ka EKRE auesimees Arnold Rüütel ning eriti suurte tähtedega EKRE esimees Mart Helme. Nimelt oli viimane Moskvas suursaadikuna vahetu asjaosaline Eesti-Vene piirilepete läbirääkimistel,» märkis Mihkelson.

Urmas Paet ütles, et vihane retoorika puudutab ennekõike neid, kes selliseid esemeid toodavad ja levitavad. «Enamik inimesi saab aru, kus lõpeb hea maitse ja kust algab labasus,» rääkis ta.

Paet lisas, et asjalik ja argumenteeritud kriitika on alati teretulnud, isiklikul laimul ja mõnitamisel ei tohiks aga normaalses poliitilises kultuuris kohta olla. «Mõnitamine, kurjus ja labasus mädandab neid inimesi, kelle sees see elab,» sõnas Paet.