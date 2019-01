Peipsi jääl läheb taas võistukelgutamiseks

«Sel aastal viime võistluspaiga taas Peipsi järvele. Samuti loome sinna kõrvale toiduridaküla, kus kohalikud perenaised pakuvad oma hõrgutisi. Peale selle korraldatakse mitmeid muid võistlusmänge, esinevad tantsijad ning töötavad õpitoad. Saab sõita nii hobusaani kui karakatiga. See on mõnus talvepäev värskes õhus Peipsi peal tervele perele,» ütles ta.

Kohal on Rändur Rääbis, kes võistlejaid utsitab ja lastele rõõmu toob. Päeva juhib Hannes Lents. Samal ajal on avatud ka Peipsimaa külastuskeskus ning Kolkja vanausuliste muuseum.

Kolkja Kelgule registreerimine on avatud Sibulatee kodulehel. Üritus on osalejatele tasuta, neljaeurone osalustasu tuleb maksta tõukekelguga võistlejatel. Starti on oodatud kõik erilised ja ägedad tõukekelgud, parimad saavad ka auhinnatud. Need, kel tõukekelku ei ole, saavad enda kirjapanekul märkida kelgu laenamise soovi. Kristel Kaljuvee