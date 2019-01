Peipsi kalurid: suured tehased tahavad meist orjad teha

Ossipenko, kes juhib muu hulgas Peipsi piirkonna ettevõtete ja ettevõtjatest kalurite liitu, on veendunud, et kui seadusesse tehakse praegu kavandatud muudatused, hakkab uus olukord omaette tegutsevaid kalureid ahistama. Nimelt näeb eelnõu ette, et kaluritele kehtestatakse lisaks püügivahendite limiidile ka individuaalsed püügikvoodid, millest rohkem nad ei tohi aasta vältel kalu järvest välja võtta. «Sedasi on lihtne iseenda hüvanguks tööd tegevate kalurite laud leivast puhtaks teha, sest individuaalsed kvoodid saavad väga kiiresti täis. Seejärel ei jää meil muud üle, kui minna suurtesse ettevõtetesse, kus palgad on väga madalad,» selgitas Ossipenko.