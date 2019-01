Peeter Olesk: mõmmikud lahinguväljal

Juhtiva keele vahetamine õpetuskeeles – kui tuua siinkohal kõigest üks näide – on innovaatiline väga vaieldavalt, sest kui Rooma riigis jäeti kreeka keel selja taha, siis ei olnud selles midagi enneolematut ega viimaseks jäänut. Probleem ei seisne selles, kui head inglise keelt (millest on käibel terve hulk redaktsioone) oskab selline eestlane, kes ei tunne oma emakeele murdeidki, vaid selles, et ta sunnitakse rääkima inglise keele Ameerika redaktsiooni eesti keele arvelt. Ehk teisisõnu – üks osa eestlastest näikse uskuvat, et inglise keel mingis regioonis on parem ja edasiviivam kui hea eesti keel nii siin kodumaal kui ka igal pool mujal, kus eestlasi jätkub niisugusel määral, et kehtestada eesti keele seal.

Nõndamoodi uskujad ei edenda, ammugi mitte üksi olles, miskisugust teadust, vaid nad piirduvad teadusalaste teadmiste levitamisega. See on kahtlemata väga vajalik ettevõtmine, kuid on enam kui küsitav, kas see on teaduse seadistamine pillide lihtsamale koosseisule või teaduse eesrindelt saadud tulemuste sobitamine üldhariduse baasiga või hoopiski sõnumiku läkitamine teaduse ilmaruumi lootuses, et too keegi X toetab Tartu õpetlase jõupingutusi.

Heinrich Riikoja doktoritöö oli saksakeelne, kuid saksakeelne limnoloogia liigub omil teil ja Eesti praegune juhtiv hüdrobioloog doktor Peeter Nõges tegeleb teiste järvede ning teistsuguste küsimustega kui need, millest kunagi kirjutas Heinrich Riikoja.

Kui pikk peaks olema teaduses jätkusuutlikkuse miinimum? Olgu see miinimum määratud viie doktoriga, ühe «paksu» kõrgkooliõpikuga viie aasta kohta, ühe sabbath’iga (aasta, mille vältel on õppejõud õppe- ja haldustööst täielikult vabastatud), paari rahvusvahelise seminari/konverentsiga, mõne sellise juhendatavaga, kes jõuab eduka kaitsmiseni (Laine Randjärv näiteks ei jõudnud).

Ainult ühe doktoriga esindatud alad sõltuvad liiga palju teadlase kohavahetusest või koguni surmast.

Mida siin annab parandada? Mitte see, et teeme igasse valda hullumaja kõrvale ka tillukese filiaali mõne juba teadaoleva ülikooli koosseisus. Mina pööraksin jätkusuutlikkuse miinimumi ümber ja nimelt järgmisel viisil. Jätkusuutlikkuse elementaarühik võiks avalduda selles, millal eestlane või Eesti Vabariigi kodanik mõnest teisest rahvusest on kooperatsioonivõimeline kusagil mujal, kusjuures mitte korra, vaid näiteks viie aasta kestes.

Muidugi on eespool kirjeldatud miinimum võrdlemisi jäik. Ainult ühe doktoriga esindatud alad sõltuvad liiga palju teadlase kohavahetusest või koguni surmast. Kui me viimast ei taha, siis on mitme doktoriga esindatud alad loomulikud, ent see ei tohiks samas tähendada seda, et professuuride hulk peab doktorite omaga olema võrdväärne. Teatavad uurimiskeskused peavad olema õppetöö pragmatismist ja grandi lunimisest vabad. Niisugune on näiteks ilmateenistus. Mis keelab leidmast analoogilist lahendust demograafiateenistusele?

Sedalaadi küsimuste tõttu ma ei tahagi, et teaduse tunnetusradu suunataks lipukestega või et teaduselt nõutaks ennekõike kuulekust. Riigikogu uus koosseis näikse vajavat rohkem õpetatud mõmmikuid kui vaimseid suverääne. Vahe on küllalt lihtne. Mõmmikul pole vastutustunnet, vaimsel suveräänil on.