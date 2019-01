Tartu gümnasist proovib mänguga Ajujahil läbi lüüa

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi 12. klassi õpilane Timo Timmi on haridusliku rakenduse 99math üks asutaja ja tootejuht. Tegu on peastarvutamise mänguga, kus õpilased saavad pooleminutilistes voorudes võistelda liitmises, lahutamises, korrutamises ja jagamises. Õpilased saavad arvuti või nutiseadme vahendusel võistelda korraga. Võimalik on mängida ka korraga eri riikides, kuna mänguga liitumise koodi saab jagada.

«Iga kuu kasutab rakendust ligi 25 000 inimest,» ütles Timmi. Mäng on praegu saadaval eesti ja inglise, aga ka hollandi keeles, kuna 99mathi turundaja on sealt pärit. Ligi 70 protsenti kasutajatest on eestlased, ülejäänud 30 protsenti on ameeriklased. «Me plaanimegi USA turul laieneda, kuid võtame seda rahulikult. Reklaamimine on päris kallis,» märkis Timmi. Seni on nad rakendust tutvustanud Facebooki õpetajate gruppides.