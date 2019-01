Annetustega kogunes kliinikumi lastefondile üle 14 000 euro

Lastefondi strateegiajuhi Küllike Heina sõnul oli kogutud summa märkimisväärne. «Juba 16 aastat järjest toimunud kampaania «Koos on kergem» on kõige kauem järjepidevalt toimunud heategevuslik koostööprojekt,» ütles Hein. Ta lisas, et selliseid projekte ei ole palju, mis on nii laiaulatuslikud ja kestvad ning annavad äärmiselt tänuväärse annetussummaga kindlustunde kohalikele lastehaiglatele nende seadmete ja vahendite soetamisel, millele eelarveraha ei jätku.