Naistearst Helle Karro: presidendi tunnustus on suur au kahtlemata

«Mul hakkasid hommikul telefoni ja meilikasti õnnitlused tulema, hakkasin vaatama, mis ometi lahti,» väljendas Helle Karro presidendi autasu peale üllatust. «See on kahtlemata suur rõõm, ja see on väga meeldiv, kui su tööd tunnustatakse, ning suur au kahtlemata.»

Ta lisas, et ta tõesti ei tea, mis see põhjendus niisuguseks tähelepanuks praegu olla võib, aga ta usub, et ta on tõesti südamega oma tööd teinud.

«Mulle läheb Eesti naiste ja laste tervis väga korda. Samuti sünnitusabi ja günekoloogia areng ning meie naistearstide tegevus ja naiste tervis kõige üldisemas mõttes. Miks see autasu aga just praegu tuli, ma ei tea, ei oska öelda,» märkis ta.

Küsimuse peale, mis on naiste tervist silmas pidades veel murekoht, vastas Helle Karro, et ühest küljest võib ju tunduda, et kõik näitajad lähevad paremuse poole ja arengud on positiivsed. Aga teisest küljest: kui ajuti tundubki, et kõik on hästi, siis peab tähelepanu pöörama ikkagi võrdsetele võimalustele ja tervishoiuteenuste heale kättesaadavusele ning tervishoiukorraldusele.

«Et õige abi oleks õiges kohas. Et naiste tervist silmas pidades langetataks läbi mõeldud ja ratsionaalseid otsuseid,» rääkis ta.