Jõgeva agronoom Malle Kingsepp on verd loovutanud 107 korda

«Oma elu jooksul olen käinud verd loovutamas 107 korda,» täpsustas ta. «Ma hakkasin käima 1970ndate lõpul, üks töökaaslane kutsus kaasa, ja olengi käima jäänud. Vahepeal on olnud lühemaid ja pikemaid pause, just sel perioodil, kui lapsed sündisid.»

Küsimuse peale, miks ta seda teeb, vastas Malle Kingsepp, et ta tunneb ennast pärast seda palju paremini ning ta usub, et ka ta enda tervis on seepärast hea.

«Kui mu tervis on korras, siis miks mitte veredoonor olla. Eriti kui tead, et teistel inimestel võib sellest väga palju abi olla,» rääkis ta.

Ka TÜ kliinikumi verekeskuse direktor Helve König ütles, et see on nii suur asi, et neil Lõuna-Eestis niisuguseid tublisid vereloovutajaid on.