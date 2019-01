Majandusteadlane Maaja Vadi tunnustusest: minu töös on väike ja suur mõõde ning mõlemad on tähtsad

«Oi, nüüd ma lihtsalt istun,» olid ta esimesed sõnad. «Aitäh! See on väga südamlik, pisar tuli silma, ma ei liialda.»

Rahvusvaheliselt tunnustatud majandusteadlane Maaja Vadi on üks organisatsioonikäitumise uurimissuuna algatajatest ja vastava koolkonna rajaja. Tema juhendamisel on kaitstud 15 doktorikraadi ja enam kui 150 magistritööd.

Väga tähtis on tema panus ettevõtete juhtimiskvaliteedi parandamisse ja uue põlvkonna juhtide ettevalmistamisse. Maaja Vadi roll eestikeelse erialaterminoloogia kujundamisel on suur, see kajastub viie eestikeelse õpiku avaldamises.

Tulemust näeb aastate pärast

Kolleegide sõnul ei saa kuidagi tekkida küsimust, kas professor Vadi on kõrget tunnustust väärt. Ainus küsimus on nende sõnul vaid see, miks ta seda juba varem pole pälvinud.

Mida teenetemärgi kavaler Maaja Vadi ise oma töös kõige tähtsamaks peab? «Siin on suur mõõde ja väike mõõde – mõnd asja näeb kohe, mõnd alles aastate pärast, aga mõlemad on tähtsad,» vastas ta. «Lühiperspektiivis on mul tore igapäevane töö teaduse ja üliõpilastega, need on mu jõu ja rõõmu allikad.»

Pikas perspektiivis väärtustab professor Vadi juhtimisõpet, millega tegeledes on ta koos kolleegidega saanud mõjutada ning kaasa aidata ka Eesti majandus- ja sotsiaalelu arengule. «Olen õnnelik, et mul on olnud kõiges, mis olen ette võtnud, olnud kaasatulijaid ja toetajaid,» ütles professor Vadi.

Mõtleb, mis see on

Täna kella poole kaheteistkümne paiku teenetemärgi pälvimisest kuulda saades ei osanud Maaja Vadi kohe öelda, kui pidulikult või argiselt päev jätkub. «Käisin korra väljas, jõudsin just arvuti juurde tagasi ja näen, et järjest on tulnud õnnitlusi, vastan neile ja tänan kolleege,» rääkis ta.