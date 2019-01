Ettevõtja Jaak Nigul: tundub, et teenetemärkide nimekirjas ikkagi ei ole neid inimesi, kes erasektoris head tööd teevad

Palju õnne, president on otsustanud teile anda teenetemärgi. Mis tundmusi see tekitab?

Aitäh! Mul ei ole kunagi olnud Eesti Vabariigi poolt ühtki aumärki. Mis mu tundmus on… Ma ei ole seda nimekirja näinud, aga paar ajakirjanikku on juba helistanud ja mulle tundub, et teenetemärkide nimekirjas ikkagi ei ole neid inimesi, kes erasektoris head tööd teevad.

Kunagi kirjutasin sellest ka Eesti Ekspressis, see oli üks mu esimesi lugusid, võib-olla aastal 2011 või 2012. Siis, president Ilvese ajal esitasin ise kaks väga head töötajat meie ettevõttest. Üks oli tollal kolme lapse ema, ettevõtte müügijuht. Ilves ei andnud kummalegi. Tegin veel teabenõude ja siis mulle vastati, et lõpliku otsuse teeb president. Aga Ilves ongi sots ja käitus nagu sots.

Ma tahaks nüüd vaadata, kas seal nimekirjas on mõni inimene, kes teeb head tööd erasektoris, aga ei ole ettevõtja. Ettevõtjad on igal aastal saanud. Tunnustamine peaks olema proportsionaalne osalusega ühiskonnas.

Vaatan, et teenetemärgi saaja on tänavu näiteks kaupluseauto pidaja Õie Maiste, ka ikka ettevõtja.

Tubli, kui keegi kauplusautot peab, see on raske amet. Kuid ikkagi ettevõtja.

Aga loomulikult on see mulle tunnustus ja ma olen tänulik. Ma ei ole nii suur ettevõtja. Võib-olla keegi esitas mind seepärast, et olen meedias ühiskondlikel teemadel sõna võtnud.