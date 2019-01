Taksoäpi Taxify juhtkond jääb lootma Eesti valitsuse mõistlikkusele

«Nägin ühes veebifoorumis kuulutust, kus oli kirjas üks lause «Otsin arendajat!» ning lisaks vaid kontakt,» meenutas Leisalu pea kuue aasta tagust juhtumit. Leisalu otsustas kuulutajaga ühendust võtta ning selgus, et kuulutuse taga oli Villig, kellega nad esimest korda näost näkku kohtusid ühes Tartu restoranis. Leisalu meenutas, et Villigu pakkumine oli niivõrd ahvatlev, et ta hakkas kohe pärast kohtumist Taxify rakenduse põhja loomisega pihta. Paar nädalat pärast kohtumist olid Leisalul esimesed versioonid mobiilirakenduse loomiseks valmis.