Bussijuhist juturobot Ülo ütleb, millal buss peatusesse jõuab

Disaini- ja arendusteenuseid pakkuva ettevõtte Mobi Lab juht Veiko Raime selgitas, et juturoboti loomine on nende algatus, linnalt nad tuge ei palunud. «Tahtsime katsetada, kas inimesed kasutaksid säärast juturobotit, mis ütleb neile reaalajas, kui kaugel buss peatusest on,» ütles ta. Juturobotit on seni kasutanud paarsada inimest.