Kätlin Konstabel: kas viskame valimiskasti juures abitult kulli ja kirja?

Toompeale tahtjaid kaaludes pidagem meeles, et kõigil, kes me oleme omas valdkonnas mõned aastad töötanud ja vast sel alal haridustki saanud, on natuke mingit eksperditeadmist. Jah, elukogemuski annab vahel teadmisi: näiteks kel enda või pereliikme tervisemurede tõttu on olnud vaja palju sotsiaalsüsteemiga kokku puutuda, teab selle toimimise valukohtadest nii mõndagi. Igal juhul me oskame kõik valimisprogrammide mõistlikkust vähemalt mõne teema ulatuses keskmisest terasemalt hinnata. Kui näeme, et mõni poliitik üritab valjul häälel kogu ülejäänud maailmast kõvasti targem näida, aga jutt on õõnes ja seda toetavad allikad puuduvad üldse või on pehmelt öeldes kahtlased, targematelt inimestelt küsida pole aga üldse tahtmist, siis vast meile ei meeldi, et seesugune tegelane mitu aastat riigiasju (kraavi poole) ajab.

Tuletame meelde ka seda korratud fraasi, et parlamendisaadikute töötasu maksame ju meie, valijad, ning seega on asjakohane vaadata kandidaate palgatöötajat otsiva firmaomaniku pilguga.

Esmalt võiks välja mõelda, milliste omadustega inimest sellele ametipostile soovime ja kuidas me nende omaduste olemasolu hinnata saaks. Meil kõigil on omad eelistused.

Oletame, et meie arvates võiks riigikogulane olla koostöövõimeline, aga samas selge jutu ja iseseisva mõtlemisega. Kas viitsime otsida netist infot huvipakkuva kandidaadi tegemiste ja ütlemiste kohta? Võibolla peame valima, kas oskus teistega viisakalt suhelda on vähem või rohkem tähtis kui sirge, aga teinekord lausa agressiivseks kiskuv jutt – ja see valik ei pruugi olla lihtne.

Või kui soovime palga­lehele võtta arukat inimest, siis peame vähemalt mõtlema välja kriteeriumid, mille järgi taipame, et kandidaat on lubamatult rumal. Või ka näiteks oskus ootamatus ja stressirohkes keskkonnas mõistlikult toime tulla on üks omadusi, mida paljud tööandjad igas töötajas näha tahaks.

Ja ikkagi pole valimiste teemast ja valimistest endist kõrvale hoiduda mõistlik. Kasvõi selsamal paljukorratud põhjusel, et nii võetakse endalt ka moraalne õigus järgmise nelja aasta jooksul Toompealt tulevate otsuste üle kurta.

Kui see tundub meilegi tähtis, siis ärme küll nuhi välja riigikogu kandidaadi elupaika, et teda ehmatama minna, küll aga saame vaadata näiteks tema reaktsioone ajakirjanike ootamatutele ja ebamugavatele küsimustele.

Tihti soovitakse tööle kandideerijatelt motivatsioonikirja. Pole paha mõte. Võime uurida, kas lisaks erakonna programmile on kandidaadil ka selge arusaam sellest, mida ta ise valituks osutumise korral teha plaanib ja kas see on ka realistlik. Kas on näha, et inimene valdab teemat, on kursis seni tehtuga ja oma tulevase töökoha nõuetega?