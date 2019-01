Kolleegide sõnul on Maaja Vadile südamelähedane meri, kuid veelgi enam meretagune Kihnu saar, kus on tema juured. «Maaja jaoks on erilisel kohal pere ja tavad ning kolleegidena oleme tunnetanud seda, et pere ei piirdu Maaja jaoks vaid lähedastega, kes teda koduseinte vahel ootavad ja toetavad,» on kirjutanud ta töökaaslased. «Perekesksus, ühtehoidmine ja üksteise toetamine on väärtused, mis on Maajaga kaasas tööl, ning sellest saavad osa ka tema lähedasemad kolleegid.»