Koolitantsufestival alustas juubeliaasta tantsudega

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein ütles, et kahekümne viie aasta jooksul on festival palju kasvanud. «Koolitants on veerandsada ja toimib moevooludest eraldi.» Ta lisas, et festival on endiselt väga värske, sest tantsude autorid ja noored tantsijad oma ideede ja rõõmuga täidavad iga tantsupäeva, iga kontserdi. «Pole paremat tunnet kui lavalt maha astudes teada, et andsid endast kõik, ning kuulda kiitvaid sõnu lähedastelt. Sa olid tubli! Koolitants kutsub oma juubeliaastal jagama tunnustust ja häid tundeid ning võtma kõike seda ka koju kaasa,» märkis ta.