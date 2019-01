Muuseumiroti said Tartumaal vaid põllumajandus- ja spordimuuseum

Parima teadustrükise tiitli pälvis Eesti spordi- ja olümpiamuuseum (Rüütli 15, Tartu) väljaandega «Eesti spordi lugu». Mahukasse raamatusse on kogutud Eesti spordiajaloo olulisimad etapid 19. sajandist alates. Lisaks leiab sealt spordikangelaste suurimad võidud ja kibedaimad kaotused, rikkaliku ja osalt seni avaldamata fotomaterjali ning uusi põnevaid fakte. Raamatu autorid on spordi- ja olümpiamuuseumi ajaloolased Kalle Voolaid ja Kaarel Antons.

«Nende trükis võitis väga tihedas konkurentsis,» tõdes Muuseumirottide projekti eestvedaja, kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Niinemaa. Sellele auhinnale kandideeris 15 muuseumi ning kõikidest kategooriatest oli just trükiste vallas tihedaim konkurents.

Sel aastal erines konkurss varasematest, kuna esindatud oli märksa rohkem väikemuuseume. «Näiteks väike Valga muuseum teeb väga suuri asju,» kiitis Niinemaa. Tänavu oli uus kogukonnasõbra kategooria, milles võitiski Valga muuseum projektiga «Säde aiapidu». Niinemaa rõhutas, et kogukonna rolli muuseumide tegevuses: tähtis on see, kui paljud kohalikud inimesed muuseumi tööst osa võtavad.