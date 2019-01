Ilmus raamat legendaarsest kergejõustikutreenerist

See on raamat treenerist ning tema kolleegidest ja õpilastest. See on lugu treenerist, kes oli «hästi soe inimene, hästi teistele mõtlev. Mäletan tema sooje silmi, kui ta sulle justkui südamepõhjast otsa vaatas. Temaga sai kõigest rääkida, tema oli avatud, nii muutusid ka ise avatuks. See oli talle nii loomulik,» nagu ütleb raamatus kõrgushüppaja ja nüüdne treener Margit Thomson.