Tartu aukodanike väärikas rida sai kolm uut liiget

Tartu linna aukodaniku nimetus on auavaldus Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest.

Tartu ülikooli õigusteadlasena lõpetanud Leida Kikka (59) on töötanud Tartu linna rahvakohtus kohtusekretärina ning 1987. aastast Tartu naha- ja jalatsikombinaadis. 1994. aastal sai temast Samelini jalatsivabriku juht ning praeguseks on ligi sajale inimesele tööd andvast ettevõttest kujunenud üle maailma tuntud militaar-, turva- ja tööjalanõude tootja, mis valmistab 2017. aastast militaarjalatseid NATO armeeüksustele.

Leida Kikka tööd on tunnustatud 2001. aastal Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni aasta naise tiitli ja 2015. aastal vabariigi presidendi Valgetähe IV klassi ordeniga.

Sihtasutuse Tartu Kiirabi juht Ago Kõrgvee (64) on tänapäevase Eesti kiirabisüsteemi rajaja ja eestvedaja. Ago Kõrgvee on erialalt erakorralise meditsiini arst, anestesioloog - intensiivravi arst ja kardioloog. Ta töötab nii erakorralise meditsiini osakonnas kui ka Tartu kiirabis, tehes mõlemal pool ka öövalveid.

Pallases 1940. aastatel maali õppinud Heldur Viires (91) on ligi 30 aastat elus hoidnud ja edendanud pallaslikku maaliharidust ja vaimsust Tartus Konrad Mägi ateljee juhataja ja maaliõpetajana. Ateljee on jätnud oma selge jälje Eesti kultuuri- ja kunstilukku ning sealt on välja kasvanud arvukalt omanäolisi kunstnikke.