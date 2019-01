Vaatajate ees on näitleja Elisabet Vogler (vasakul, Linda Kolde) ja hooldusõde Alma (Ragne Pekarev).

Vanemuise väikeses majas etenduv «Persona» on kahtlemata julge lavastus, mida on raske vaadata paralleele tõmbamata. Ja kuigi Ain Mäeotsa lavastus suudab tekitada vähemalt sama palju küsimusi kui selle lähtematerjal, Rootsi lavastaja Ingmar Bergmani samanimeline film, on lavastuse emotsionaalne mõju filmiga võrreldes tunduvalt tagasihoidlikum.