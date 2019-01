Anne kanalil saab taas uisutada

Eile kella kahe paiku päeval tuiskas Anne kanali uisuraja eest vastutav Riho Kollist seal väikese traktoriga ringi, uisutajaid oli rajal kolm. Laupäeval, kui uisurada katnud lume sees oli näha uisutamise luhtunud katseid, oli Kollist aga Tallinnas. Telefonis teatas ta laupäeval, et käis rajalt lund lükkamas kolm päeva tagasi.

Kollist lisas, et kaks nädalat ei saanud ta plusskraadide tõttu kanalilt lund lükata, sest lume all oli vesi. Ka praegu pidavat jää olema küllaltki konarlik ja ebatasane. «Jää on üsna kehvas seisus, aga hakkab tasapisi juba paremaks minema,» ütles ta.