Pahameele alla sattunud kettagolfarid soovivad Tõrvandi parkmetsas võrdset kohtlemist

Play Discgolf Clubi eestvedaja Silver Saks tunneb, et kettagolfareid diskrimineeritakse, sest kõigi teiste spordialade harrastajad on Tõrvandi parkmetsa oodatud, kettagolfarid aga mitte. «Siin võib suusatada, joosta, rattaga sõita – teha mida tahes, aga discgolf on keelatud,» nentis ta. Varasematel aastatel on nii suusatajad, jooksjad kui ka kettagolfarid Tõrvandi parkmetsa ära mahtunud.

Jaanuari keskel ilmus aga parkmetsa kettagolfarite infostendile kiri, et kettagolf on seal keelatud. Asi selles kohalike arvates on kettagolfarite pärast parkmetsas ohtlik jalutada ja suusatada.

Saks arvas, et asi pole üldse suusatajates ega teistes sportlastes vaid piirinaabrites, kes on kettagolfaritega aastaid sõdinud. «Suusatajatest on kahju, sest kõik aetakse nende kaela. Tegelikult on teada, et kõik on piirinaabrite manipulatsioon,» ütles ta. «Mul on kodus 18 korvi olemas, võiksin need igal pühapäeval ise siia üles panna, aga ma ei taha asja nii kaugele ajada.»

Nii möödunud teisipäeval kui ka täna oli Kambja vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu seda meelt, et kettagolfirajad jäävad Tõrvandi parkmetsas endiselt suletuks kuni lume minekuni. «Tahame vallavalitsusega korraldada pärast lume sulamist ühise kokkusaamise, kus osalevad kettagolfi mängijad ja Tõrvandi parkmetsa piirinaabrid, et leida parkmetsa kasutuseks kõigile sobiv lahendus,» lisas Sarapuu.

Silver Saksa sõnul on piirinaabrid aga öelnud selgelt välja, et nad ei taha kettagolfareid parkmetsas näha ka pärast lume kadumist.

Kambja vallavalitsus otsib endiselt omavalitsuse piires uut maalappi, kuhu valla kettagolfirajad üle viia. «Arvan, et mina eraisikuna olen näinud uue maa otsimisega rohkem vaeva kui vallavalitsus,» nentis Silver Saks. Tõrvandi parkmets oli üks väheseid kohti, kus sai talvel kettagolfi mängida ning nädalas käis seal seda ala harrastamas hinnanguliselt ligi 200 inimest. Suvel on koormus pargis väiksem, sest kui lund pole, on mängimiseks kohti rohkem.