Galerii. Vanglateenistuse juubelil näeb elu sealpool trelle

Täna on kõigil tartlastel võimalus astuda vanglatöötaja kingadesse ja piiluda, missugune on elu teisel pool müüri. Teenistujad tutvustavad vanglate relvastust, erivahendeid ja sõidukeid.

Uisuväljaku kõrvale on püsti pandud näidiskamber, kust tuleb üles leida keelatud esemed. Oma oskusi keelatud esemete otsimisel näitasid teenistuskoerad. Vanglaametnikud on välja pannud ka väikese näituse vangide meisterdatud asjadest. Näitusel on näiteks hambapasta, leiva ja pastakatindi abil meisterdatud helmeid ning ajalehtedest punutud karbid, tätoveerimismasin ja veekeetja.